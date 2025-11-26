Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 26 novembre 2025 con lo scherzo di Pio e Amedeo a Gemma Galgani.

Puntata assolutamente imperdibile quella di Uomini e Donne del 26 novembre 2026 che si apre nel segno di Gemma Galgani. Dopo i classici saluti, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama di Torino che, prima di confrontarsi con il cavaliere Roberto, viene spiazzata da un annuncio della conduttrice. La De Filippi, infatti, svela che due cavalieri, più giovani di Gemma, hanno chiamato la redazione per conoscerla. Un annuncio che spiazza non solo la dama ma il resto dello studio che poi si scatena quando vede arrivare Pio e Amedeo.

Il duo comico pugliese arriva con ironia e leggerezza in studio dando vita ad un simpatico siparietto che si conclude con due baci: Amedeo, infatti, si lascia andare ad un bacio con Gemma mentre Pio bacia Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e donne: Sara e Jakub sempre più vicini

La puntata odierna di Uomini e Donne continua, poi, con l’esterna che Gemma Galgani ha fatto con Roberto. Tra il cavaliere e la dama di Torino sembra esserci del feeling ma la dama non appare molto convinta di voler portare avanti la frequentazione. Si passa così a Barbara De Santi che sta uscendo con Edoardo, un nuovo protagonista del parterre maschile. Tra i due scoppia una discussione in seguito alla quale Barbara annuncia di voler chiudere ma Maria De Filippi prova a farle cambiare idea.

Infine, la puntata si conclude con il trono classico. Al centro dello studio si accomoda ancora Sara Gaudenzi che ha portato in esterna ancora una volta Jakub con cui c’è stato il secondo bacio che, in studio ha emozionato tutti. Con Marco, invece, le scintille continuano.