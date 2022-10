Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: bacio per Federico Dainese

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 ottobre

Mercoledì 26 ottobre, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne che, ogni giorno, regala colpi di scena ed emozioni. Dopo la puntata di ieri animata dalla durissima lite tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e dallo sfogo di Maria De Filippi nei confronti di Pinuccia, cosa accadrà nella puntata odierna? Non ci sono molte anticipazioni al riguardo, ma stando alle indiscrezioni riportate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che al centro dello studio si accomoderà Federico Dainese.

Quest’ultimo sta portando avanti la conoscenza con le sue corteggiatrici concentrandosi soprattutto su Noemi che ha attirato le sue attenzioni per l’indiscutibile bellezza. Il tronista non ha mai nascosto di avere una forte attrazione fisica nei confronti della corteggiatrice con cui, oggi, si lascerà andare dandole un bacio.

Federico Dainese e l’eliminazione di Monica: i momenti principali di oggi a Uomini e Donne

Non ci saranno solo momenti felici per Federico Dainese che sarà alle prese anche con la scelta di Monica. Quest’ultima, nella scorsa puntata, aveva spiegato di non essere in cerca di avventure, ma di volere una storia seria e di essere disposta a dare un po’ di fiducia al tronista in attesa di capire le sue vere intenzioni. Di fronte al bacio con Noemi, però, Monica deciderà di eliminarsi definitivamente.

Una scelta che, stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, sarà accolta senza dispiacere da Federico. Come reagiranno, invece, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Maria De Filippi che hanno già criticato alcuni atteggiamenti del tronista? Per quanto riguarda il trono over, invece, al centro dello studio potrebbe accomodarsi Armando Incarnato che non è ancora riuscito a trovare una donna con cui portare avanti una frequentazione continua.

