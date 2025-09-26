Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne in onda oggi 26 settembre: dal confronto tra Cinzia e Antonio alla lite tra Agnese e Rosanna.

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025, con l’ultima puntata settimanale ed esattamente come accaduto nelle puntate precedenti, anche oggi non mancheranno i colpi di scena. Si parte da Sabrina Zago che, negli scorsi appuntamenti, ha incontrato e conosciuto Joseph con cui, però, il primo appuntamento non è andato meglio come fa intuire il cavaliere. Si passa, poi, ad un altro cavaliere tornato nel parterre dopo la fine dell’ultima storia nata all’interno della trasmissione. Si tratta di Alessandro Sposito che era uscito da Uomini e Donne nel 2023 con Pamela Fersini.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Alessandro Sposito si accomoda al centro dello studio per un confronto con Tatiana, una delle nuove dame del parterre che ha cominciato a conoscere il cavaliere, tornato in trasmissione per rimettersi in gioco.

Rosanna Siino, confronto con Federico e lite con Agnese a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, continuerà con Rosanna Siino che, dopo la fine della storia con Giuseppe Molonia, ha deciso di restare in trasmissione. Rosanna, tuttavia, ha deciso di non uscire con Federico Mastrostefano che, in studio, scopre che la dama ha preferito uscire con Simone, un altro cavaliere del parterre. Rosanna, poi, durante il confronto con Federico e Simone, si scontra con Agnese De Pasquale.

L’ultima parte della puntata, poi, sarà dedicato ad un nuovo confronto. Nel finale della scorsa stagione, Cinzia Paolini aveva annunciato di voler provare a frequentare Antonio con cui, però, tutto è finito poco dopo. Oggi, in studio, Cinzia si accomoda al centro dello studio dove, poco dopo, arriva Antonio per raccontare al pubblico cos’è successo nel corso dell’estate.