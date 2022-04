Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Ida assente, Riccardo Guarnieri…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 aprile

Dopo una puntata animata da Tina Cipollari che si è scagliata contro Riccardo Guarnieri e da Luca Salatino che ha ritrovato la serenità con Lilli con cui c’è stato anche un bacio, Uomini e Donne torna in onda oggi con la prima parte di una nuova puntata. Secondo le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi, in studio, non ci sarà Ida Platano. Sui motivi, tuttavia, dell’assenza di Ida non ci sono indiscrezioni. Svelerà qualcosa Maria De Filippi nel corso della puntata? Anche oggi, dunque, si partirà con il trono over.

Uomini e donne, Aneta dimentica Armando con Diego/ La coppia esce dallo studio

Al centro dello studio di Uomini e Donne potrebbe accomodarsi nuovamente Gemma Galgani che, dopo essere stata in panchina per diverso tempo, ha un nuovo corteggiatore. Gemma, infatti, sta uscendo con Giacomo, un cavaliere del trono over. Lui le ha chiesto di uscire insieme e, in studio, raccontano i dettagli della conoscenza per poi ballare insieme.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Scontro con Gloria: "Mi ha chiesto…". Armando…

Riccardo Guarnieri chiude con Mariagrazia a Uomini e Donne?

Al centro dello studio di Uomini e Donne, poi, dovrebbe accomodarsi anche Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese, dopo la decisione di Gloria di chiudere definitivamente la frequentazione, ha cominciato una conoscenza con Mariagrazia che, però, oggi, non dovrebbe essere in studio per motivi personali. Per Riccardo, poi, arriverà in trasmissione una nuova dama per lui che deciderà di tenere.

A Uomini e Donne spazio, poi, a Biagio che è uscito con Katia con cui, però, l’appuntamento non è andato nel migliore dei modi. La conoscenza tra i due, infatti, pare sia giunta al capolinea a causa di un sushi. Biagio, infatti, invece di portare a mangiare sushi la signora, ha preferito portarla a mangiare della pizza al taglio.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati da ex UeD/ "Non tornano i conti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA