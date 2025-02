Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 febbraio: nuove esterne per Gianmarco Steri

Oggi, giovedì 27 gennaio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, alle 14:45 il pubblico avrà modo di vedere la seconda parte della registrazione risalente allo scorso 18 febbraio. A quanto pare, ad aprire le danze sarà Gianmarco Steri, il quale da circa un mese sta portando avanti il suo trono. Dopo l’avventura come corteggiatore di Martina De Ioannon, ha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare tronista e, fino ad ora, ha già avuto modo di conoscere diverse ragazze. In particolare, in questa puntata, si vedranno le esterne con Nadia e Cristina.

Rimaste in panchina, dunque, Francesca e Liane, protagoniste, finora, del suo trono. Inoltre, una volta tornati in studio, il tronista eliminerà anche diverse ragazze, tra le centinaia scese a corteggiarlo. Tra l’altro, secondo quanto svelato dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del dating show, Gianmarco farà presto un’altra eliminazione importante, ovvero quella di Liane. Sebbene in tanti tifassero per questa coppia, il parrucchiere romano ha deciso di non continuare la conoscenza con lei, baciando invece Francesca.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 febbraio: Sabrina e Gemma protagoniste del Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, saranno protagonisti Sabrina e Giuseppe. La dama, infatti, ha deciso di scrivere una lettera all’uomo, poiché non comprende come la loro frequentazione si sia potuta interrompere così bruscamente. Sabrina sembra non riuscire ad accettare la loro rottura, al punto da riversare tutti i suoi sentimenti in una toccante lettera. Ma, cos’è successo esattamente? Dopo essere uscito con la dama, Giuseppe si è dichiarato apertamente ad Agnese. Pur non rinnegando la frequentazione con Sabrina, il cavaliere ha ammesso di provare sentimenti più forti per Agnese, la quale, invece, lo ha rifiutato più volte.

Come reagirà, ora, alla lettera della sua ex? Bisogna vedere la puntata di Uomini e Donne per scoprirlo. Nel frattempo, sono scesi due nuovi cavalieri per Agnese, che ha deciso di tenerli per poter conoscerli meglio. Spazio, poi, a Gemma Galgani. Quest’ultima è uscita con un musicista di nome Valter, ma l’esterna non è andata molto bene. I due, infatti, non sono riusciti a trovare un gran feeling, decidendo di concludere la frequentazione. Nel frattempo, la dama di Torino sta conoscendo anche altri due uomini.