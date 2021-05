Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 maggio: pronto l’addio di Tina Cipollari?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 maggio

E’ arrivato il momento di chiudere i conti proprio con questa edizione di Uomini e donne e di pensare a quello che succederà nei prossimi mesi quando la produzione dovrà mettere insieme il cast delle nuove puntate. In queste settimane si è parlato molto proprio dei personaggi che torneranno e di quelli che non rivedremo e mentre la presenza di Ida Platano e Gemma Galgani sembra già certa, molti si chiedono se ci sarà modo per Riccardo Guarnieri di prendere posto nel parterre già dal prossimo settembre oppure no. La ciliegina sulla torta è ancora Tina Cipollari. Spesso è stata assente in questi mesi e molte volte si è parlato della possibilità che lasciasse il programma a favore di altro, rumors mai confermati nemmeno dalla diretta interessata. La verità arriverà con il finale di qeusta edizione? (Hedda Hopper)

Sara e Mauro verso il lieto fine?

Un altro lieto fine attende i fan di Uomini e donne oggi ad un passo dal finale di domani pomeriggio? Sembra proprio che le anticipazioni parlano di un’altra possibile coppia perché dopo quello che è successo con i giovani tronisti del programma, per i senior è arrivato il momento di tirare le somme di quella che è stata la permanenza nel programma e anche delle loro conoscenze. Gli ultimi in ordine di arrivo potrebbero essere proprio Sara e Mauro. La loro conoscenza è andata avanti a gonfie vele e per loro si parla adesso di un possibile lieto fine, ma sarà davvero così? Sembra che i due prenderanno posto al centro dello studio proprio tra oggi pomeriggio e domani e solo allora capiremo se avremo altri petali rossi da lanciare e coppie da festeggiare. (Hedda Hopper)

Isabella star a Uomini e donne?

Penultima puntata della stagione di Uomini e donne quella in onda oggi. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi? Chi siederà al centro dello studio? Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, protagonista di una discussione con Isabella Ricci che ha approfittato del confronto con la dama di Torino per raccontare il suo passato e dopo il confronto tra Armando Incarnato e le due dame con cui sta uscendo, la puntata di oggi potrebbe cominciare proprio con Isabella Ricci. Quest’ultima sta conoscendo andrea, un simpatico signore con cui sta bene pur avendo dei dubbi per la sua attività lavorativa. Isabella, prossima alla pensione, vorrebbe un uomo che avesse la sua stessa posizione lavorativa per poter trascorrere insieme tanto tempo. Andrea, invece, ha davanti a sè ancora diversi anni lavorativi. Un dettaglio non di poco conto per la Ricci che, oggi, potrebbe prendere una decisione definitiva.

Ospiti in arrivo?

Tra i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbero esserci Elisabetta Simone, alle prese con la conoscenza con Marco e Luca Cenerelli che potrebbe aver cominciato a conoscere nuove dame dopo l’addio alla stessa Elisabetta. Non è, tuttavia, neanche esclusa la presenza di coppie storiche nate nel programma. Maria De Filippi, infatti, è solita invitare vecchi protagonisti di Uomini e Donne e che vivono, ancora oggi, delle bellissime storie d’amore. Con la stagione ormai in chiusura, deciderà di dedicare del tempo alle coppie più amate dal pubblico del dating show di canale 5? Lo scopriremo nel corso del programma non essendoci anticipazioni ufficiali.



