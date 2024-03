Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 marzo 2024/ Nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 marzo 2024

Dopo la puntata interamente dedicata alla scelta di Brando e Raffaella Scuotto, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 27 marzo 2024, con la prima parte della registrazione del 18 marzo 2024. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la puntata dovrebbe aprirsi con il trono over, in particolare con Gemma Galgani. La dama di Torino non è ancora riuscita a trovare un uomo con cui iniziare una conoscenza più approfondita. Tuttavia, nella puntata in onda oggi, la dama incontrerà un nuovo pretendente. In studio, infatti, arriverà Marco, un signore di 51 anni che Gemma deciderà di tenere.

Spazio, poi, ancora al trono over con Alessandro Rausa e Maria Teresa. Il cavaliere e la dama che si frequentano da diverso tempo, nella nuova puntata di Uomini e Donne, annunciano la scelta di andare via insieme e su di loro scendono i famosi petali rossi.

Ida Platano, ancora problemi con Mario e Pierpaolo

Con la scelta di Brando, sul trono di Uomini e Donne sono rimasti Daniele e Ida Platano. Nel corso della nuova puntata, al centro dello studio del dating show di canale 5, dovrebbe accomodarsi Ida Platano. Dopo le discussioni delle precedenti puntate, Ida ha deciso di portare in esterna sia Mario Cusitore che Pierpaolo. Tuttavia, anche stavolta non è andata bene. Mario, infatti, ha abbandonato l’esterna prima della scadenza del tempo lasciando così Ida da sola.

La situazione non è migliorata in studio. I due, infatti, dopo la messa in onda del filmato dell’esterna, hanno nuovamente discusso in modo animato. La situazione è diventata talmente tesa che il corteggiatore napoletano era pronto ad andare nuovamente via dalla trasmissione. Tutto, però, si è poi sistemato.











