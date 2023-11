Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 novembre: Alessio e Claudia chiudono la storia

Uomini e donne, anticipazioni puntata 27 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 27 novembre, con una nuova puntata che dà il via ad una settimana ricca di emozioni e colpi di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, quello di oggi sarà un appuntamento ricco di confronti. Tra i protagonisti che hanno maggiormente creato dinamiche e discussioni ci sono sicuramente Alessio e Claudia. Il cavaliere e la dama si frequentano da un po’, ma il ritorno dell’ex fidanzato di lei ha creato malumori. Nelle scorse puntate, l’ex fidanzato di Alessia si è presentato in trasmissione sperando di poter riallacciare un rapporto con la dama a cui aveva chiesto di sposarlo.

Claudia, però, non ha accettato continuando a frequentare Alessio. Negli scorsi giorni, però, tutto è cambiato. Nel nuovo confronto in onda oggi, infatti, Alessio annuncia la fine della frequentazione con Claudia spiegando di non essere giunto a tale decisione in quattro giorni, ma di averci pensato bene

Roberta Di Padua tra Marco Antonio ed Emanuela?

Alessio e Claudia, tuttavia, non saranno gli unici protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio tornano ad accomodarsi anche Marco Antonio ed Emanuela. Nelle precedenti puntate, Marco Antonio non solo ha concesso l’esclusiva alla dama, ma ha ammesso di essere fortemente interessato al punto che, in vista di una vacanza che non sarebbe riuscito ad annullare, vorrebbe che Emanuela non frequentasse il programma temendo la presenza di nuovi pretendenti. Nel corso della puntata odierna, i due tornano al centro per un confronto, ma spunta Roberta Di Padua.

A quanto pare, nonostante il forte interesse per Emanuela, Roberta non sarebbe totalmente indifferente a Marco Antonio. Come reagirà la Di Padua? Quest’ultima proverà a conoscere il cavaliere?











