Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: l’addio di Angela e Antonio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 ottobre

Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 27 ottobre, con una nuova puntata. Cosa accadrà nello studio del dating show di canale 5? Le anticipazioni ufficiali non ci sono, ma quella in onda oggi dovrebbe essere una puntata ricca di emozioni. Dopo il momento dedicato a Roberta Ilaria Giusti, delusa da Luca che non si è presentato in studio, la puntata di oggi dovrebbe cominciare con nuovi protagonisti del trono over. Chi si accomoderà al centro dello studio? Salvo colpi di scena dell’ultima ora, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi Angela e Antonio.

Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Luca assente: "Era a cena con una ragazza"

Per la dama e il cavaliere del trono over sarà l’ultima apparizione in trasmissione della coppia. I due, ormai innamorati, hanno annunciato di voler lasciare la trasmissione e di voler vivere il rapporto nella vita di tutti i giorni, lontani della trasmissione emozionando tutti i presenti.

Uomini e Donne: è il giorno della scelta di Matteo Fioravanti?

Sale l’attesa per la messa in onda della puntata dedicata alla scelta di Mattia Fioravanti. Attualmente, il trono classico ha come protagoniste solo le troniste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole con Matteo Fioravanti che ha lasciato il programma dopo la scelta. Il tronista, con Veronica e Noemi alla sua corte, sicuro dei propri sentimenti, ha deciso di mettere fine alla sua avventura sul trono scegliendo a sorpresa.

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni al GF Vip/ "So quanto vali, hai la mia stima"

Su chi sarà ricaduta la scelta di Matteo? Il tronista riceverà un sì dalla ragazza che ha rubato il suo cuore o concluderà la sua avventura nel programma di Maria De Filippi ricevendo un no? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata.

LEGGI ANCHE:

Marika e Marcello, Uomini e Donne/ Armando Incarnato e Ida sbottano: "Basta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA