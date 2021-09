Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 settembre: Ida cambia idea su Marcello?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 settembre

Oggi, lunedì 27 settembre, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, come sempre in onda dalle 14.45 su Canale 5. Per quanto riguarda il trono over, l’ultima puntata della scorsa settimana si è conclusa con i riflettori puntati, ancora una volta, puntata su Gemma Galgani. La dama torinese è apparsa molto delusa: nonostante gli interventi estetici a cui si è sottoposta, non ha ancora un corteggiatore giunto nel programma apposta per lei. Spazio anche alla relazione di Biagio Di Maro e Sara Zilli. Oggi al centro dello studio dovrebbe sedersi Ida Platano: la dama ha deciso di chiudere definitivamente con Graziano, per proseguire la conoscenza di Marcello. I due si sono baciati, ma sembra che la bella dama abbia qualcosa su ridere anche su Marcello. Non mancherà uno scontro tra Gianni Sperti e Stefano Pastore.

Uomini e Donne: nuove esterne per i tronista?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi lunedì 27 settembre, ci sarà spazio anche per i protagonisti del trono classico. Nell’appuntamento di venerdì scorso era stata mostrata la nuova esterna tra la tronista Andrea Nicole e il suo corteggiatore Ciprian. Finita l’esterna, gli altri corteggiatori di Andrea Nicole hanno fatto notare alla tronista che non è giusto focalizzarsi solo su una persona, accusando il rivale di essere un presuntuoso. Ciprian ha ammesso che uscirebbe anche con l’altra tronista Roberta, ma Andrea Nicole ha chiesto di ballare con lui. Oggi ci sarà spazio per gli altri tre tronisti Matteo, Joele e Roberta? Sicuramente la prima puntata settimanale del dating show di Canale 5 regalerà nuove emozioni e, sicuramente, anche le discussioni non mancheranno.

