Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Biagio nella bufera

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 aprile

Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe accomodarsi Biagio Di Maro. Il cavaliere non riesce a trovare la donna della sua vita e, da tempo, Tina Cipollari non smette di ironizzare sul suo modo di corteggiare le donne. Cosa accadrà oggi con Biagio? Stando alle anticipazioni, Biagio ha cominciato una conoscenza con Catia. La dama in questione dovrebbe essere la sorella di Elisabetta Franchi che, da qualche puntata, fa parte del parterre del trono over.

A quanto pare, la prima uscita tra Biagio e Catia non è andata nel migliore dei modi. Per il primo appuntamento a Uomini e Donne, la dama voleva andare a mangiare il sushi. Biagio, invece, avrebbe preferito della pizza al taglio scatenando una lite in studio. Con chi si schiererà Tina Cipollari?

Uomini e Donne, Veronica Rimondi tra Andrea e Matteo

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe esserci spazio anche per il trono classico. Dopo il momento dedicato a Luca Salatino, oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Veronica Rimondi. La tronista, stando alle anticipazioni, sarebbe uscita sia con Andrea che con Matteo con cui la conoscenza va avanti da diverse settimane.

Matteo, dopo averle regalato un’esterna da favola e averle inviato delle rose rosse mentre era in esterna con Federico, nell’esterna in onda oggi, le ha organizzato una serenata provando, poi, a baciarla. Veronica, tuttavia, si sarebbe girata pur avendo apprezzato i gesti del corteggiatore. Con Andrea, invece, è stata solo un’esterna di conoscenza.

