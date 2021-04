Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Massimiliano elimina Federica? Giacomo Czerny sceglie…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 aprile

Uomini e donne continua a regalare emozioni e, nella puntata in onda oggi, mercoledì 28 aprile, non mancheranno i colpi di scena. Se la puntata di ieri ha visto al centro dello studio i protagonisti del trono over, in primis Luca Cenerelli che ha chiesto scusa ad Angela, i protagonisti della puntata in onda oggi potrebbero essere Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il trono di Massimiliano, in particolare, potrebbe riservare delle sorprese. Il tronista sta uscendo con eugenia, Vanessa e Federica. Se, tuttavia, con le prime due corteggiatrici il rapporto è più importante e ci sono stati dei baci, diverso è il discorso con Federica, giunta in trasmissione poche settimane fa. Nonostante l’attrazione fisica evidente, tuttavia, Massimiliano, in vista della scelta, potrebbe decidere di eliminarla concentrandosi solo su Eugenia e Vanessa.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny sceglie Martina Grado?

Esattamente come Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny è abbastanza confuso e non sa ancora chi scegliere tra Martina e Carolina. La prima continua ad avere molti dubbi sul tronista di Uomini e donne anche se, nella puntata trasmessa ieri, ha ammesso di essersi resa conto di avere davanti un ragazzo che sta provando a farle capire il proprio interesse. Cosa accadrà invece con Carolina? Nel corso della puntata in onda oggi, inoltre, potrebbe essere svelato il mistero di Armando Incarnato, assente da qualche puntata. Quali altri protagonisti si accomoderanno al centro dello studio? Sarà arrivato il momento di conoscere i pretendenti di Ida Platano? Non essendoci anticipazioni ufficiali, non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà esattamente nella puntata in onda oggi.

