Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Raffaella piange per Brando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 febbraio 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata. Quella in onda oggi è l’ultima parte della registrazione dello scorso 19 febbraio in cui al centro dello studio tornerà a sedersi Brando. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il tronista ha fatto due esterne, una con Beatriz e una con Raffaella. Brando ha scelto di fare una sorpresa a Beatriz raggiungendola a Milano e tra i due tutto è andato a gonfie vele. Anche durante il confronto al centro dello studio non ci sono stati problemi mentre, dietro le quinte, c’era una Raffaella in lacrime.

La corteggiatrice, dopo qualche dubbio, decide di entrare in studio e dopo la visione della sua esterna ammette di provare un forte sentimento per Brando, di sentire la sua mancanza e di aver paura di non essere la scelta mentre il tronista ammette che una preferenza sta aumentando.

Gianluca tra Cristina e Maura

Spazio, poi, ancora al trono over. Al centro dello studio di Uomini e Donne si accomoda Gianluca, uno dei nuovo cavalieri del parterre che sta conoscendo sia Cristina Tenuta che Maura. Con Cristina, però, non è scattato nulla e i due hanno deciso di chiudere subito la conoscenza. Discussione, invece, tra Gianluca e Maura perché quest’ultima ammette di essere infastidita dall’uscita di Gianluca con Cristina di cui non sapeva nulla.

In studio, poi, per Cristina, arriva un nuovo cavaliere. Dopo averlo conosciuto, però, lei decide di non farlo restare e Tina Cipollari, riferendosi all’intervista di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ha Verissimo, commenta così: “Va bene che ieri c’era la puntata di Verissimo ma ora riprenditi”.











