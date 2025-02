Uomini e Donne: anticipazioni puntata 28 febbraio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 28 febbraio 2025, con l’ultima puntata settimanale. Nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi darà spazio al trono classico. Dopo l’addio di Chiara che ha lasciato il programma per la segnalazione sull’ex fidanzato con cui è poi andata via dallo studio, il trono classico ha come protagonista solo Gianmarco Steri. Il tronista per il quale la redazione ha ricevuto ben 8mila richieste da parte delle corteggiatrici, sta continuando ad uscire con le ragazze che l’hanno maggiormente colpito durante il primo incontro.

Dopo essere uscito più volte con Liane e Francesca, nella puntata odierna di Uomini e Donne, il tronista si accomoderà al centro dello studio per rivivere le esterne fatte con Nadia e Cristina. Liana, oggi, invece, sarà al centro dello studio per assistere alla puntata. Il tronista, poi, deciderà anche di eliminare alcune ragazze.

Morena e Margherita: antipatie nello studio di Uomini e Donne

Spazio, poi, al trono over. Dopo lo spazio dedicato a Sabrina che ha scritto una lettera a Giuseppe per il quale prova un profondo interesse, Maria De Filippi, oggi, si occuperà di altri protagonisti del parterre. Durante un momento in studio, Margherita interviene su un cavaliere presente al centro dello studio. L’intervento della dama non passa inosservato e scatena la reazione di Gianni Sperti.

L’opinionista, infatti, si scaglia contro la dama. “Proprio tu parli che sei uscita con due uomini contemporaneamente?”, chiede Sperti alla dama ricevendo l’appaluso da Morena che, con Margherita, non ha un buon rapporto.

Come vedere in diretta streaming Uomini e Donne

Uomini e Donne può essere seguito in diretta televisiva, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su canale 5 e, contemporaneamente alla diretta televisiva, su Mediaset Infinity, è disponibile anche la diretta streaming. Tutte le puntate di Uomini e Donne, poi, possono essere viste su WittyTv dove sono disponibili anche i filmati dedicati ai singoli protagonisti.