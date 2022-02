Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Luca, esterna con Alessandra ma…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 febbraio

Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, sta per tornare anche questo lunedì 28 febbraio 2022. Nell’ultimo giorno del mese e nel primo della settimana, Maria De Filippi sarà pronta ad accogliere dalla sua consueta scalinata, le nuove vicende sentimentali dei protagonisti del suo programma suddivisi tra Trono classico e Trono over. Cosa accadrà nell’appuntamento odierno in partenza come sempre dalle ore 14.45?

Secondo le anticipazioni rese note da Kontrokultura.it, al centro della nuova puntata dovrebbe esserci il tronista Luca Salatino. Il giovane ha deciso di dare spazio anche a nuove corteggiatrici e questo causerà qualche malumore nelle sue vecchie conoscenze. Matteo Ranieri, invece, a quanto pare non sarà presente in studio e dunque non sarà dedicato spazio al suo trono. Il motivo è legato all’assenza causa febbre della sua corteggiatrice Federica. Spazio quindi a Luca ed all’esterna con una sua nuova corteggiatrice. A colpire particolarmente il romano è stata Alessandra, che va così ad inserirsi tra Lilli e Soraya. L’esterna con la nuova conoscenza si è rivelata molto gradevole, con grande disappunto di Lilli che in una precedente puntata aveva ammesso di sentirsi più presa del tronista.

Sossio e Ursula tornano a Uomini e Donne

Dopo essere stato annunciato anche nei giorni scorsi, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 28 febbraio, pare proprio che l’atteso ritorno in studio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo sia ormai sempre più vicino. I due ex volti del trono over, diventati una vera e propria famiglia, dopo alti e bassi sono tornati nuovamente uniti. A quanto pare, dunque, secondo i rumors i genitori della piccola Bianca torneranno nello studio che li ha resi noti ma soprattutto da cui tutto è partito.

La coppia sarebbe dovuta approdare già nella passata puntata ma per mancanza di tempo è slittato all’appuntamento odierno. Al pubblico di Uomini e Donne Sossio e Ursula racconteranno come procede la loro storia dopo la drastica rottura di qualche tempo fa che fortunatamente hanno superato. Un bel momento, quello atteso nella puntata del pomeriggio, per tutti gli appassionati del trono over della trasmissione che avranno modo di rivedere i due ex volti.

