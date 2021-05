Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 maggio: sfilata per il gran finale?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 28 maggio

Venerdì 28 maggio, alle 14.45 su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con Uomini e Donne. Quella in onda oggi è l’ultima puntata della stagione. Il dating show di canale 5, infatti, da lunedì 31 maggio, lascerà spazio alle soap opera “Mr Wrong” e “Love Is In The Air”, entrambe prodotte in Turchia e che faranno compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne? Chi si accomoderà al centro dello studio per raccontare le ultime novità sulla propria vita sentimentale? Dopo le durissime discussioni tra Biagio Di Maro e Anna da una parte e tra Antonio e Angela dall’altra, la puntata di Uomini e Donne di oggi riprenderà dal punto in cui si è interrotta quella di ieri. Tuttavia, non essendoci anticipazioni ufficiali, non si conoscono i nomi dei protagonisti. In ogni caso, al centro dell’ultima puntata della stagione, ci saranno le dame e i cavalieri del trono over.

Gemma Galgani chiude la stagione di Uomini e Donne?

Gemma Galgani, anche quest’anno, non è riuscita a trovare l’amore. Nel corso della stagione del dating show di canale 5, Gemma ha dovuto affrontare diverse delusioni. Dopo il confronto con Isabella Ricci con cui non riesce ad andare d’accordo, Gemma chiuderà la puntata di oggi? Oltre a Luca Cenerelli, Elisabetta Simone e Nicola Vivarelli, Maria De Filippi potrebbe sorprendere il pubblico con l’ultima sfilata femminile che riscuote sempre un grande successo. Prima di dare appuntamento ai fans a settembre, dunque, le dame del trono over torneranno a sfilare sotto lo sguardo del parterre maschile? Per scoprire, dunque, cosa accadrà oggi nel programma di Maria De Filippi, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

