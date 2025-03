Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 marzo 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 28 marzo 2025, con l’ultima puntata settimanale ricca di colpi di scena sia per il trono classico che per il trono over. Ad aprire l’appuntamento odierno con il dating show di canale 5 sarà Gloria Nicoletti che, al centro dello studio, avrà un confronto con Sebastiano e Damiano, i due cavalieri con cui sta uscendo. Damiano, tuttavia, non sta uscendo solo con gloria ma anche con un’altra dama, arrivata da poco nel parterre del trono over.

Spazio, poi, ad Alessio Pili Stella che, dopo aver chiuso con Luana, sta continuando ad uscire con Valentina, una delle nuove dame del parterre che aveva messo in chiaro di non voler essere un semplice svago. Tra i due, dunque, la frequentazione continua.

Margherita e Pierpaolo: nasce una nuova coppia?

La puntata odierna di Uomini e Donne continuerà ancora con i protagonisti del trono over. Nel corso dell’appuntamento di oggi, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Margherita Aiello e Pierpaolo. La dama aveva cominciato a conoscere il cavaliere dopo aver chiuso con Giovanni.

Al centro dello studio, Margherita appare molto sorridente mentre Pierpaolo parla di conoscenza. Tra i due pare non sia scattata la scintilla fatidica ma entrambi sembrano intenzionati a portare avanti la frequentazione stando bene l’uno con l’altra.

Gianmarco Steri tra Francesca, Nadia e Cristina

Spazio, infine, al trono classico. Gianmarco Steri si accomoda al centro dello studio per un confronto con Francesca con cui ha fatto un’esterna in aeroporto e a cui ha detto che andrebbe sempre a riprenderla qualora decidesse di lasciare ancora la trasmissione.

In studio, l’atteggiamento di Gianmarco scatena la reazione di Cristina che, di fronte a tali parole, si arrabbia e, dopo aver attaccato il tronista, si alza e lascia lo studio. Gianmarco, pur essendo in difficoltà, decide di seguire il proprio istinto andando a riprenderla dietro le quinte.