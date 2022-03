Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 marzo: per Veronica prima esterna deludente…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 marzo 2022

E’ tempo di una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne e dei suoi protagonisti. Il dating show torna anche oggi, lunedì 28 marzo, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 14.45 circa condotto come sempre da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni, quello che vedremo oggi in puntata dovrebbe far riferimento alla prima parte della registrazione dello scorso 20 marzo. Al centro delle vicende si alterneranno sia le dinamiche relative ai protagonisti del trono classico che del trono over.

A quanto pare si partirà proprio dal trono classico e durante la puntata odierna si tornerà a parlare di Pinuccia. La dama è ormai riuscita a conquistare la scena ed a mettere in ombra persino una come Gemma Galgani diventando al tempo stesso il nuovo bersaglio dell’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima avrebbe già espresso il suo parere critico nei confronti dell’atteggiamento della dama reputandola eccessivamente scortese con i cavalieri. Questo porterà ad un nuovo battibecco in studio. Ida e Alessandro, di contro, sembra ormai un capitolo definitivamente chiuso al punto che di loro non si parlerà affatto.

Per Veronica la prima esterna ma il corteggiatore non convince

Nel corso della puntata di oggi 28 marzo di Uomini e Donne sarà dedicato ancora spazio ad Armando Incarnato. Il cavaliere continua la conoscenza con due corteggiatrici anche se con una non sembra andare tutto per il meglio. Durante l’appuntamento odierno non mancheranno i battibecchi che coinvolgeranno il volto napoletano con Franco. Una lite, quella trapelata dalle anticipazioni, durante la quale gli animi si scalderanno non poco.

Dopo aver fatto la conoscenza della nuova tronista Veronica, in tanti spettatori sembrano già averla apprezzata per la sua schiettezza. Nella puntata di oggi la padrona di casa vorrà sapere le sue prime impressioni dopo il suo approdo in trasmissione. La ragazza ha ammesso di essere decisamente a suo agio e soprattutto svelerà di essere già uscita in esterna con un primo corteggiatore. Tuttavia, l’esterna non ha prodotto i frutti sperati e in puntata la neo tronista farà sapere al ragazzo di voler interrompere la conoscenza. Un suo primo pretendente, dunque, sarà subito fuori dai giochi.

