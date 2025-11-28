Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 28 novembre con la dichiarazione di Roberto per Agnese.

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne ma non ultime emozioni che nell’appuntamento di oggi, venerdì 28 novembre 2025, assisterà alla dichiarazione di Roberto Priolo per Agnese De Pasquale. Il cavaliere e la dama tornano al centro dello studio per raccontare come procede la frequentazione. Tra baci, abbracci e appuntamenti vari, manca solo l’ultimo step per lasciare la trasmissione come raccontano entrambi. Roberto, in particolare, non nasconde i propri sentimenti dichiarandosi alla dama ma durante il confronto si intromette Federico Mastrostefano che non sembra essersi rassegnato alla scelta di Agnese di chiudere definitivamente il loro rapporto per dedicarsi esclusivamente a Roberto.

Lo studio così si infiamma con Federico che dà vita ad una vera e propria scenata di gelosia svelando che continuerà a cercare Agnese. Anche l’altro cavaliere Federico finisce sul banco degli imputati per alcuni suoi atteggiamenti mentre Gemma Galgani torna ad attaccare Mario Lenti.

Tanto spazio, nella puntata odierna di Uomini e Donne, anche per Cristiana Anania. Dopo essersi scontrata, anche in modo duro, con Sara Gaudenzi, oggi, la tronista torna al centro dello studio per fare il punto della situazione sul suo trono. Dopo il bacio con Ernesto, Cristiana ha scelto di lasciarsi andare anche con Federico con cui sta provando a superare i vari problemi. Nell’esterna di oggi, tra i due, scatta il bacio e in studio accade l’impensabile.

Di fronte al bacio di Cristiana e Federico, infatti, Ernesto sbotta accusandola di baciare tutti i corteggiatori e annunciando di non essere disposto ad accettare tutto al punto da lasciare lo studio. Maria De Filippi, inoltre, manderà in onda anche l’esterna di Cristiana con Simone.