Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Davide Donadei e Chiara Rabbi…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 settembre

Mercoledì 28 settembre, alle 14.45, su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Oggi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere trasmessa la prima parte della puntata registrata lo scorso 7 settembre e che, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, ha avuto come ospiti Davide Donadei e Chiara Rabbi. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono conosciuti e innamorati proprio a Uomini e Donne. La loro storia, però, è finita qualche mese fa e non sono mancate le polemiche soprattutto dopo la cena di Davide con Roberta Di Padua, ex dama del trono over.

Uomini e donne, Roberta Di Padua: lite con Alessandro Vicinanza/ C'entra Ida Platano?

Al centro dello studio per un confronto sulla fine della loro storia d’amore, Davide e chiara si confronteranno anche con Roberta che tornerà in studio per chiarire l’effettiva natura del suo rapporto con Donadei. Non mancheranno, così, discussioni e frecciatine che coinvolgeranno anche i protagonisti del parterre.

Tina Cipollari, lite con Federica Aversano a Uomini e Donne/ Poi frecciatina a Sperti

Riccardo Guarnieri al centro dello studio di Uomini e Donne con Federica Aversano?

La puntata odierna di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe cominciare anche con il trono over. Come fa sapere la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, potrebbe così accomodarsi Pinuccia per la quale, nella scorsa puntata, era sceso un signore per conoscerla. Una conoscenza che, tuttavia, non è andata a buon fine. Tra i due non sono mancate le discussioni e la successiva decisione di chiudere.

Tuttavia, la puntata odierna potrebbe anche essere dedicata nuovamente all’interesse di Riccardo Guarnieri nei confronti della tronista Federica Aversano. Quest’ultima ha ribadito a Riccardo che, se vuole davvero conoscerla, dovrà sedersi tra i corteggiatori del trono classico, ma la risposta del cavaliere pugliese sarà ancora una volta negativa. Saranno, dunque, questi i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne? Lo scopriremo dalle 14.45.

FEDERICO DAINESE, TRONISTA UOMINI E DONNE/ Maria "Ha voluto il trono a tutti i costi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA