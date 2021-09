Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 settembre: nuova corteggiatrice per Matteo

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 settembre

Oggi, martedì 28 settembre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, come sempre ai protagonisti del trono classico e a quelli del trono over. Nella puntata di ieri la dama Ida Platano ha mostrato qualche dubbio sul cavaliere Marcello, reo di essersi addormentato durante una serata insieme. Maria De Filippi ha cercato di far ragionare la dama, invitandola a non farsi influenzare dal passato. Non è mancato un litigo tra Ida e Armando Incarnato. Angela Paone e Stefano Pastore hanno chiuso la loro conoscenza, dopo un’accesa litigata in studio. Per quanto riguarda il trono classico, spazio a i due tronista Joele e Matteo che sono usciti con la stessa corteggiatrice, Ilaria. Matteo ha quindi deciso di chiudere la conoscenza con la ragazza: “Io non condivido nulla con nessuno. Io li vedo anche bene e sarei spinto a dire, continua con lui”.

Graziano preso a schiaffi a Uomini e Donne/ Maria De Filippi taglia la scena

Uomini e Donne: nuove esterne per Matteo e Andrea Nicole

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo a una nuova lite tra Gianni Sperti e Stefano Pastore. Il cavaliere, dopo aver chiuso la conoscenza con Angela, è uscito con una dama mora ma in trasmissione ne ha parlato male. A quel punto l’opinionista gli ha rinfacciato di aver il brutto vizio di “denigrare” le dame con cui esce, svelando anche particolari intimi, e questo non è un atteggiamento da veri uomini. Spazio anche a Gemma Galgani che si è lamentata di non avere nuovi corteggiatori, dando la colpa a Tina Cipollari e ai suoi siparietti. Nonostante i suoi dubbi, Ida Platano è uscita ancora con Marcella. Per quanto riguarda il trono classico, Andrea Nicole è uscita in esterna con un ragazzo che si chiama Gabrio. Matteo, dopo aver chiuso con Ilaria, ha scelto di uscire con Noemi, una ragazza arrivata da poco in studio.

UOMINI E DONNE/ Tra Angela e Stefano è finita prima di nascere (puntata 27 Settembre)Gemma Galgani, nuovo fidanzato?/ Video, la dama di Uomini e Donne in esterna con...

