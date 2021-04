Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Amodio e Francesca vanno via?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 aprile

Dopo la puntata dedicata a Gemma Galgani che si è scontrata con Tina Cipollari a causa della frequentazione con Aldo e del due di picche ricevuto da Antonio, cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Al centro dello studio potrebbero accomodarsi Amodio e Francesca. Pur essendo arrivati da poco in trasmissione, il cavaliere e la dama del trono over stanno facendo sognare il pubblico. Ai due nuovi protagonisti del dating show di canale 5 è bastato uno sgardo per capire di volersi conoscere. La frequentazione, tra i due, procede a gonfie vele e, presto, potrebbe esserci un colpo di scena. I due hanno festeggiato il primo mese di frequentazione e, per l’occasione, il cavaliere ha regalato della lingerie a Francesca. I due decideranno di lasciare insiemem la trasmissione?

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Antonio la rifiuta, scoppia la lite con Tina...

Giacomo Czerny vero la scelta?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per i tronisti. Il primo ad accomodarsi al centro dello studio potrebbe essere Giacomo Czerny che continua a dividersi tra Martina e Carolina. Per entrambe prova un forte interesse anche se con Carolina ha fatto un passo in più permettendole di parlare con la madre. In studio, però, Giacomo ha ribadito il suo reale interesse per Martina che sta lentamente capendo di essere nei pensieri di Giacomo. Chi altro si accomoderà al centro dello studio? Ci sarà finalmente spazio per Ida Platano che, dopo essere tornata in trasmissione non ha ancora raccontato le proprie frequentazioni? Per scoprire, dunque, cosa accadrà con esatezza, non ci resta che attendere.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ "Eugenia e Vanessa? Sto cercando..."Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 aprile: la verità su Armando svelata oggi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA