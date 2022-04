Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 aprile: prima uscita per Gemma e Giacomo

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 aprile

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne della settimana? Durante l’appuntamento del 29 aprile, come svelano le anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Gemma Galgani. La dama di Torino, nelle scorse puntate, è stata piacevolmente sorpresa dalla proposta di Giacomo, un nuovo cavaliere del parterre che le ha chiesto di uscire. Pur essendo molto sorpresa dalla proposta, Gemma ha accettato di conoscerlo. Oggi, i due dovrebbero accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli della prima serata insieme.

Spazio, poi, per Ida Platano che, dopo essere stata assente nelle scorse puntate, dovrebbe tornare in studio oggi a Uomini e Donne. La dama dovrebbe conoscere due nuovi cavalieri ma sarà attaccata da Tina cipollari, convinta che Ida sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. In studio ci sarà così una nuova lite tra Ida e Tina.

Sfilata femminile per chiudere la settimana di Uomini e Donne?

La redazione di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe sorprendere il proprio pubblico decidendo di dedicare l’ultima puntata settimanale ad un momento divertente che scatena comunque discussioni e polemiche sia in studio che sui social ovvero con una sfilata femminile. Qualora dovesse essere questa la scelta della squadra di Maria De Filippi, quale sarà il tema della sfilata? E quali dama sfileranno davanti al parterre maschile per portare a casa la vittoria?

Sicuramente, in passerella potrebbero esserci le dame storiche della trasmissione come Gemma Galgani e Ida Platano, ma anche le dame arrivate da poco come Gloria, Aneta e Catia Franchi, la sorella di Elisabetta Franchi, protagonista di uno scontro con Biagio Di Maro.

