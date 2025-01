Uomini e Donne: anticipazioni puntata 29 gennaio 2025

Mercoledì 29 gennaio 2025, alle 14.45, torna in onda Uomini e Donne con una puntata assolutamente imperdibile. Dopo essere stata annunciata sui social e aver scatenato l’entusiasmo del pubblico, Tina Cipollari fa il suo esordio sul trono per cercare un uomo con cui costruire una storia. La puntata odierna si apre così con un filmato che mostra un trono importante sul quale si accomoderà proprio Tina Cipollari che, single da tempo, proverà a cercare una persona con cui costruire una relazione tra i corteggiatori che chiameranno la redazione per lei.

Tina, dunque, toglierà per qualche istante i panni di opinionista per indossare quelli da tronista e presentarsi ai suoi futuri pretendenti svelando anche le caratteristiche che dovrebbe avere l’uomo che riuscirà a conquistarla. Tina, poi, toglierà nuovamente i panni da tronista per tornare ad indossare quelli di opinionista.

Gianmarco Steri tronista: boom di richieste per lui

La puntata di Uomini e Donne, poi, continuerà con il trono di Giamarco Steri. Dopo aver accettato il trono in seguito alla scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, nella puntata odierna del dating show di canale 5, Gianmarco si accomoderà sul trono svelando cosa ha scatenato l’annuncio della sua presenza sul trono.

Maria De Filippi, infatti, annuncia che la redazione ha ottenuto ben 3mila richieste da parte di ragazze pronte a conoscerlo e corteggiarlo. Una quantità enorme che ha impedito alla redazione di far arrivare le prime corteggiatrici perché c’è la necessità di organizzarsi.

Gemma Galgani e la conoscenza con Stefano

La puntata di Uomini e Donne, poi, si concluderà con Gemma Galgani che sta conoscendo Stefano con cui, però, la conoscenza pare non sia andando nel migliore dei modi. Spazio, poi, al trono di Francesca Sorrentino che sta continuando a dividersi tra Gianmarco e Gianluca. La tronista, nonostante il percorso fatto con Gianamrco, continua a non fidarsi di lui non riuscendo a capire come riesca a non baciarla.

Con Gianluca, invece, il feeling è stato immediato. Secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, Francesca è molto presa da Gianluca che, pur essendo arrivato da poco, sta riuscendo ad entrare nel cuore della tronista.