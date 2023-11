Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 novembre: Aurora Tropea contro tutti, lite in studio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 novembre: Aurora Tropea protagonista

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 29 novembre, con una nuova puntata in cui saranno protagoniste soprattutto le dame del trono over. Con il trono di ida Platano appena iniziato e quelli di Cristian e Brando fermi in attesa della scelta di alcune corteggiatrici che hanno diversi dubbi se continuare o meno, è il trono over a prendere decisamente il sopravvento. La puntata di oggi, così, sarà ampiamente dedicata alle dinamiche dei senior. Tutto partirà da dove si è conclusa la puntata di ieri ovvero dall’ennesimo scontro tra Alessio e Claudia. Il cavaliere, dopo un confronto con l’ex della dama, ha deciso di chiudere la frequentazione non fidandosi totalmente di lei.

Nonostante tale scelta, gli scontri e le frecciatine in studio non mancano al punto che, secondo Gianni Sperti, la loro non sarebbe affatto una storia finita non essendoci indifferenza. Come se non bastasse, Alessio non sembrerebbe pronto a frequentare nuove signore.

Aurora Tropea e la lite con Barbara De Santi e Roberta Di Padua

E’ con Aurora Tropea che lo studio si infiammerà. La dama del trono over, chiusa la frequentazione con un cavaliere che ha poi lasciato la trasmissione, sta frequentando Luca, un signore che è uscito anche con la dama Ida. Nel corso della puntata in onda oggi, tuttavia, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Aurora non sarà protagonista di un confronto con il cavaliere, ma di un vero e proprio scontro.

Tra la dama e altre protagoniste del trono over, in primis Roberta Di Padua e Barbara De Santi, non c’è molta simpatia ed oggi, l’antipatia che c’è tra le tre signore porterà ad una discussioni dai toni accesi in cui saranno coinvolti, probabilmente, anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.











