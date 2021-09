Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 settembre: Andrea Nicole protagonista?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 settembre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 settembre. Alle 14.45, dopo il consuero appuntamento con Una Vita, canale 5 trasmette la nuova puntata del dating show di canale 5 che continua ad essere seguitissimo dal pubblico. Dopo la puntata dedicata a Gemma Galgani e all’assenza di corteggiatori, dopo aver dato spazio a Matteo Fioravanti, Maria De Filippi, anche nella puntata in onda oggi si occuperà sia del trono over che del trono classico.

Per il trono over di Uomini e Donne si riprenderà esattamente da dove si è conclusa la puntata di ieri con il confronto tra Armando Incarnato e Marika. Nonostante i due escano insieme già da un po’ di tempo, non si sono ancora concessi l’esclusiva ed entrambi sono pronti a conoscere altre persone. Una decisione che non sorprende Gianni Sperti il quale continua a non fidarsi del cavaliere napoletano.

Tra i tronisti di Uomini e Donne, chi sta regalando grandi emozioni al pubblico è sicuramente Andrea Nicole che si è tuffata a capofitto non solo nella sua esperienza, ma soprattutto nella conoscenza con Ciprian con cui ha già fatto diverse esterne. I due si stanno raccontando e conoscendo a fondo scoprendo, giorno dopo giorno, il piacere di stare insieme. Andrea Nicole, pur avendo tanti dubbi e timori, ha deciso di viversi il percorso vivendosi tutte le emozioni.

Nella puntata in onda oggi Uomini e Donne, la tronista sarà la protagonista? Andrea Nicole sarà uscita ancora con Ciprian o avrà scelto di concedere spazio anche agli altri corteggiatori? Se la tronista ha conquistato la fiducia di tutti, su Ciprian ci sono ancora persone che nutrono dubbi.

