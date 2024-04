Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 aprile 2024/ Gemma e Daniele sott’accusa

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 aprile 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 3 aprile 2024, con la prima parte della registrazione dello scorso 19 marzo. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la puntata dovrebbe partire nel segno di Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne, nelle scorse puntate, ha incontrato Marco, un signore di 51 anni che, dopo averla seguita da casa, ha deciso di provare a conoscerla. Un primo incontro che ha convinto Gemma a dargli una possibilità. Tuttavia, nel corso della puntata in onda oggi, Gemma, al centro dello studio, annuncerà la decisione di chiudere.

Le parole di Gemma manderanno su tutte le furie Tina Cipollari. Secondo la bionda opinionista, Gemma non sarebbe mai stata interessata a Marco la invita a dichiarare subito il non interesse per una persona evitando di farlo dopo un solo appuntamento.

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele e la lite con una corteggiatrice

La nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe continuare con il trono classico. Spazio a Daniele che sta conoscendo diverse corteggiatrici e il cui atteggiamento, nelle scorse puntate, ha scatenato la reazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari. Nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Daniele sarà al centro di una discussione. La corteggiatrice Gaia, infatti, non riuscirà a nascondere il proprio malcontento per la decisione di Daniele di far chiamare Beatriz, l’ex corteggiatrice di Brando.

Beatriz, infatti, nelle scorse puntate, è tornata in trasmissione su richiesta di Daniele che le ha chiesto di corteggiarlo. Una richiesta che la D’Orsi ha rifiutato spiegando di non essere interessata a conoscerla. Nonostante il rifiuto di Beatriz, tuttavia, Gaia sottolinea l’indelicatezza di Daniele nei confronti delle sue corteggiatrici.











