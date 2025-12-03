Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025 con l'addio al programma di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo.

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025 che si apre con Gemma Galgani che, di bianco vestita, arriva al centro dello studio per incontrare un nuovo pretendenti. Gemma, prima di parlare d’amore, ammette che le ha fatto piacere ricevere l’abbraccio di Tina Cipollari qualche settimana fa. Maria De Filippi, così, invita Tina a raggiungere dietro le quinte il cavaliere che ha chiamato la redazione per conoscere e provare a corteggiare Gemma Galgani. In studio, così, arriva Gianni, un signore che ha intorno ai 60 anni e che ha deciso di provare a conquistare il cuore di Gemma.

Agnese De Pasquale, chi è la dama di Uomini e Donne/ "Roberto mi piace tantissimo, Federico..."

Spazio, poi, ad Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Dopo aver superato la crisi per la segnalazione arrivata su Roberto nelle scorse settimane, nella puntata odierna, la coppia annuncia la volontà di lasciare la trasmissione per viversi la relazione lontano dai riflettori.

Anticipazioni Uomini e Donne: Lucia tra Mauro e Francesco

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, continuerà con Lucia che, dopo aver accettato di conoscere ed uscire con Mauro, oggi torna al centro dello studio per raccontare cos’è accaduto durante il primo appuntamento. Al centro dello studio si accomoda anche Francesco che, dopo aver ribadito di voler lasciare il programma con lei, decide di chiudere nuovamente.

Chi è Roberto Priolo, cavaliere di Uomini e Donne/ "Prima di presentare i miei figli alla mia compagna..."

La parte finale della nuova puntata di Uomini e Donne, poi, è dedicata al trono di Sara Gaudenzi che ha portato in esterna Jakub con cui c’è stata una discussione. La tronista ammette di non aver gradito il suo essere messa in discussione mentre avrebbe potuto farle lei visto che Jakub è tornato nel programma dopo essersi autoeliminato come corteggiatore di Cristiana. Marco, poi, regale delle rose a Sara che decide di ballare con lui.