Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: nuova delusione per Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 febbraio

Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata in cui dovrebbe essere ancora protagonista Gemma Galgani. La dama storica del trono over, nella puntata trasmessa ieri, è stata protagonista di due momento infuocati. Dopo aver discusso con Stefano, un cavaliere con cui è uscita nelle scorse settimane, ha discusso duramente con Tina Cipollari per averle nascosto la sedia. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi?

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 2 febbraio 2022: Gemma esce con Franco?

Il nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, salvo colpo di scena dell’ultima ora, dovrebbe aprirsi sempre con Gemma Galgani. Nonostante le delusioni, nonostante le dure discussioni con Tina Cipollari, Gemma Galgani non perde mai la fiducia nell’amore. La dama ha espresso apprezzamenti nei confronti del signor Franco, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile: cosa sarà accaduto tra i due? Franco avrà accettato di uscire con la Galgani?

GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE/ La sedia sparisce e...

Nuovo bacio per Matteo Ranieri a Uomini e Donne?

In attesa di scoprire se sarà presentata la nuova tronista di Uomini e Donne, dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti, gli unici rappresentanti del trono classico sono Matteo Ranieri e Luca Salatino. Il protagonista della puntata in onda oggi potrebbe essere Matteo Ranieri che è sempre più vicino a Federica. Nella scorsa puntata, tra il tronista e la corteggiatrice è arrivato un bacio, ma in studio, Federica non ha nascosto di avere molti dubbi su Matteo a causa di alcuni suoi atteggiamenti.

La corteggiatrice che è già mamma di un bambino, pur provando molto interesse nei confronti di Matteo, ha spiegato di voler essere sicura di uscire dallo studio con la persona giusta e che abbia le idee chiare. Cosa sarà accaduto tra i due? Matteo avrà deciso di portarla nuovamente in esterna? Ci sarà stato un nuovo bacio? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: nuovi cavalieri in arrivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA