UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 MAGGIO 2024/ Diego e Jessica, lite in studio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 maggio 2024

Diego e Jessica protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 3 maggio 2024. La dama, arrivata in studio inizialmente per corteggiare Mario Verona che ha deciso di non conoscerla, è tornata su richiesta di Marcello Messina con cui ha trascorso una notte d’amore. Tuttavia, di fronte alla gelosia di Marcello, Jessica ha fatto un passo indietro convinta che non si possa ancora parlare d’amore.

La dama, così, sta continuando ad uscire con Diego ma anche con lui le incomprensioni non mancano. Pur stando bene con il cavaliere, infatti, la dama è convinta di piacergli solo fisicamente ed oggi, al centro dello studio, i due saranno protagonisti di un intenso confronto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Le indagini di Tina Cipollari su Mario

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 3 maggio 2024, con l’ultima puntata settimanale in cui il protagonista sarà ancora Mario Cusitore. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, anche nella puntata odierna, Tina Cipollari, con la collaborazione di Gianni Sperti, continuerà ad indagare su Mario Cusitore, convinta che la segnalazione sulla ragazza del B&B sia veritiera. L’obiettivo della bionda opinionista è riuscire a scoprire il cognome della ragazza in questione con cui Mario avrebbe un rapporto d’amicizia.

Nonostante tutto, però, il corteggiatore napoletano ha spiegato di non conoscere il cognome della ragazza scatenando la rabbia di Tina che prova in tutti i modi ad aprire gli occhi ad Ida. Nonostante i consigli della Cipollari e di Gianni Sperti, Ida sembra disposta a credere ancora a Mario e a concedergli una seconda possibilità.

Anticipazioni Uomini e Donne: confronto tra Diego e Jessica

Dopo il lungo spazio dedicato al trono di Ida Platano e alla segnalazione su Mario Cusitore, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, ci sarà spazio anche per il trono over. In particolare, al centro dello studio, si accomoderanno Diego e Jessica. Quest’ultima, dopo una lunga discussione con Marcello Messina con cui ha vissuto una notte d’amore, ha deciso di continuare ad uscire con Diego di cui, però, non ha gradito alcuni atteggiamenti.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, Jessica è convinta di piacere a Diego solo fisicamente. Una convinzione che si è fatta strada in Jessica dalla scelta di Diego di portarla a ballare senza farle alcuna domanda personale per conoscerla meglio. Tra i due, dunque, la conoscenza continuerà o die decideranno di chiudere?











