Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 maggio: Diego Tavani e Aneta

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 maggio

Cosa andrà in onda oggi, martedì 3 maggio, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne? Dopo lo sfogo di Luca Salatino che ha ammesso di essere deluso dalle sue corteggiatrici, la puntata di oggi, stando alle anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe essere dedicata alla sfilata femminile. Un momento che, nelle scorse edizioni del dating show di canale 5, riscuoteva un grande successo al punto che le dame, ma anche i cavalieri, sfilavano quasi tutte le settimane.

In questa stagione di Uomini e Donne, invece, sono stati pochi i momenti dedicati alla sfilata femminile che, tuttavia, potrebbe essere trasmessa oggi. Non è, tuttavia, da escludere che la sfilata venga posticipata al termine della settimana dando spazio, oggi, alla prima parte della nuova puntata. In quest’ultimo caso, cosa vedranno i telespettatori di canale 5?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ancora protagonista?

Se la redazione deciderà di rinviare la messa in onda della sfilata femminile, oggi, potrebbe essere trasmessa la prima parte della nuova puntata di Uomini e Donne che, sempre come svela Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, ha visto un cavaliere e una dama lasciare la trasmissione per vivere la storia lontano dalle telecamere. Quel momento dedicato a Diego Tavani e Aneta sarà trasmesso proprio oggi?

Potrebbe, inoltre, tornare al centro dello studio Riccardo Guarnieri di cui, stando all’opinione di Tina Cipollari, sarebbe ancora innamorata Ida Platano. Nella nuova puntata, Riccardo potrebbe annunciare la decisione di chiudere definitivamente la conoscenza con Mariagrazia con cui aveva cominciato una frequentazione dopo la decisione di Gloria di chiudere definitivamente.

