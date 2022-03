Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Luca tra Soraya e Lilly

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 marzo

Nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 3 marzo. Dopo l’intera puntata di ieri dedicata al trono over con l’addio di Nadia e Massimiliano che hanno deciso di lasciare definitivamente il programma e il momento dedicato ad Ida Platano e Alessandro, oggi, Maria De Filippi dovrebbe dedicare del tempo anche al trono classico. Con Matteo Ranieri non si parlerà di Federica. Maria De Filippi, già nella puntata di ieri, ha annunciato l’assenza di Federica per problemi personali. Il tronista, tuttavia, è uscito in esterna con una nuova ragazza. Sarà la svolta del suo trono?

Più avvincente il trono di Luca Salatino. L’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti si sta dividendo tra Soraya e Lilly- Luca, nelle puntate precedenti di Uomini e Donne, ha ammesso di essere profondamente attratto da Soraya. Nella puntata di oggi, secondo quanto fanno sapere le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, Luca siederà al centro dello studio per rivivere l’esterna con Soraya che ha portato in esterna per capire se c’è anche affinità mentale. La scelta di Luca scatenerà la reazione di Lilly.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne inoltre, Maria De Filippi darà ancora spazio al trono over con Biagio Di Maro che racconterà come sta procedento la conoscenza con Stella, una nuova dama del parterre del trono over. Spazio, inoltre, anche ad Armando Incarnato che, nella scorsa puntata, ha conosciuto una ragazza giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Come sarà andata la prima esterna?

Infine, nel corso della puntata, potrebbe esserci spazio anche per Sara e Daniela che, dopo aver avuto in comune la conoscenza con Giovanni, hanno cominciato a conoscere nuove persone. Sara, in particolare, si è ricreduta su Gianluca, un signore che, inizialmente, non aveva attirato immediatamente le sue attenzioni.

