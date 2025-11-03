Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne svelano cosa accadrà nel trono di Cristiana Anania dopo il bacio con Jakub.

Nuova settimana, nuova puntata e nuovi colpi di scena a Uomini e donne che torna in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025, alle 14.45 su canale 5. Al centro dello studio ci sarà Cristiana Anania il cui trono è ufficialmente entrato nel vivo e che spiazzerà il pubblico con una discussione e una decisione inattesa di Jakub, il corteggiatore a cui ha dato il primo bacio da tronista. Tutto parte da un confronto tra Jakub e Cristiana in camerino: i due discutono animatamente e, al termine del litigio, il corteggiatore decide di autoeliminarsi.

In studio, poi, Maria De Filippi si concentra anche sugli altri corteggiatori. Cristiana ha annullato l’esterna che avrebbe dovuto fare con Federico per uscire con Ernesto. Una decisione, quella della tronista, che fa infuriare Federico che lascia lo studio deciso ad andare via ma viene inseguito da Cristiana che lascia in studio da solo Ernesto.

Anticipazioni Uomini e donne: Roberto tra Gloria e Rosanna

Anche nella puntata di oggi ci sarà tempo e spazio per il trono over. In particolare, al centro dello studio si accomoderà Roberto, il cavaliere che, all’inizio della stagione, usciva con Agnese De Pasquale prima che quest’ultima decidesse di dedicarsi alla conoscenza con Federico Mastrostefano. Roberto, nella puntata odierna, si accomoderà nuovamente al centro dello studio per confrontarsi con Gloria Nicoletti e Rosanna Siino, le due dame con cui ha scelto di iniziare una frequentazione.

Con Rosanna, tuttavia, non è scattata la scintilla e il cavaliere decide di chiudere subito la frequentazione mentre con Gloria Nicoletti sceglie di andare avanti e provare a conoscersi ancora meglio.

