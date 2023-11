Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 novembre: prima sfilata femminile della stagione?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 3 novembre, alle 14.45, con una nuova puntata che chiude una settimana in cui non sono mancati i colpi di scena, ma soprattutto le discussioni che hanno portato Maria De Filippi ad un amaro sfogo nei confronti di Aurora Tropea. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi? Stando alle anticipazioni della registrazione dello scorso 24 ottobre diffuse da Lorenzo Pugnaloni e relative alla puntata in onda, oggi, i telespettatori di canale 5 potrebbero assistere alla prima sfilata femminile dal titolo “Sogni son desideri”.

Come accaduto nelle precedenti stagioni, le dame sfilano davanti ai cavalieri indossando outfit che rispecchino il tema della sfilata. Tutti i cavalieri sono chiamati ad esprimere un voto scatenando spesso anche discussioni che coinvolgono Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tra le dame più attese per la sfilata spiccano sicuramente Roberta Di Padua, Cristina Tenuta, le nuove dame, ma anche Gemma Galgani.

Brando tra Raffaella e Beatriz

Oltre alla sfilata femminile, Maria De Filippi potrebbe dedicare parte della nuova puntata di Uomini e Donne al trono classico concentrandosi, in particolare, su Brando. Quest’ultimo, nelle scorse puntate, ha ammesso di aver cambiato idea su Raffaella e di stare molto bene con lei. Il feeling tra i due sta crescendo, ma il bacio non è ancora arrivato. Bacio che, invece, c’è già stato con Beatriz la quale, tuttavia, al termine di un duro scontro con il tronista, ha deciso di abbandonare il programma.

Brando, però, non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti al punto che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è andato a riprenderla. Beatriz, dunque, tornerà ufficialmente in trasmissione per ricominciare a corteggiarlo? E quale sarà la reazione delle altre corteggiatrici, in particolare di Raffaella? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

