Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 3 ottobre con Mario Lenti che si divide tra Gemma Galgani, Magda e Marina.

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 3 ottobre 2025, con l’ultima puntata settimanale e le anticipazioni svelano che tutto partirà da Mario Lenti. Il padre dell’ex dama Claudia Lenti, arrivato quest’anno in trasmissione, è diventato immediatamente il protagonista di tante dinamiche. L’uomo, infatti, è stato notato da Gemma Galgani la quale, nonostante la presenza di due cavalieri giunti in studio solo per lei, Pasquale e Antonio, ha deciso di uscire con Mario con cui si è trovata subito bene non nascondendo l’entusiasmo di tale conoscenza. Mario, tuttavia, pur avendo ammesso di essersi trovato bene con Gemma, ha deciso di conoscere nuove dame.

Il cavaliere, in particolare, ha deciso di conoscere Magda con cui è uscito più volte e per la quale sembra provare un’attrazione fisica maggiore. Oggi, però, al centro dello studio, accanto a Gemma e Magda, si accomoda anche Marina.

La puntata continuerà con un altro confronto che coinvolgerà un cavaliere e tre dame. Al centro dello studio, infatti, si accomoderanno Federico Mastrostefano che sta conoscendo contemporaneamente Agnese De Pasquale, Rosanna Siino e una nuova dama che si chiama Veronica. Il cavaliere che, sin dalla presentazione aveva spiegato che avrebbe conosciuto volontariamente ben tre donne, per il momento, non sembra pronto a scegliere.

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, inoltre, durante un ballo in studio, Gloria Nicoletti dovrebbe avere un momento di sconforto lasciandosi andare alle lacrime a causa di alcune parole dette da Francesco, il cavaliere che sta conoscendo e con cui sta uscendo.