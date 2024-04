Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 aprile 2024/ Lite in studio tra Daniele e Gaia

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele tra Gaia e Marika

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 29 aprile 2024, con la terza ed ultima parte della registrazione dello scorso 9 aprile. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata odierna di Uomini e Donne, tornerà al centro dello studio Daniele Paudice che, dopo aver eliminato Valery con cui, nonostante vari alti e bassi non è scattata la scintilla, ha deciso di dedicare l’ultima parte del suo percorso a Gaia e Marika per poter fare una scelta decisa e consapevole. Come svelano le anticipazioni di Uomini e donne, nella puntata odierna, Daniele si ritroverà nuovamente a discutere con Gaia e Marika. Dopo aver baciato quest’ultima e aver spiegato di non aver fatto lo stesso con Gaia per il suo essere mamma, Daniele ha deciso di portare in esterna sia Gaia che Marika.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 APRILE 2024/ Sorpresa per Tina, arriva Giucas Casella

Con entrambe, il feeling sta crescendo sempre di più, ma in studio, nel corso della registrazione odierna, Gaia e Daniele discuteranno a causa di una convinzione della corteggiatrice. Gaia, infatti, spiegherà di essere convinta di non piacere realmente a Daniele il quale proverà a farle cambiare idea.

Le indagini di Tina Cipollari su Mario Cusitore

Tra una discussione di Daniele Paudice con le sue corteggiatrice e un confronto tra i vari protagonisti del trono over, anche nella puntata odierna di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni, ci sarà ancora spazio per Mario Cusitore. Tina Cipollari, infatti, è convinta che la segnalazione su Mario e la ragazza del B&B sia vera e, nonostante la telefonata del barbiere abbia confermato l’alibi di Mario, Tina è sicura che Mario non stia raccontando la verità.

IDA PLATANO NON TORNA A UOMINI E DONNE/ Confermato l'addio nella nuova registrazione

Nella puntata odierna, così, dopo aver discusso animatamente con Mario, Tina, con l’aiuto di Gianni Sperti, continuerà ad indagare sulla ragazza vista insieme al corteggiatore napoletano per provare a far aprire gli occhi a Ida Platano che sembra credere alla versione di Mario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA