Uomini e donne, anticipazioni puntata 30 aprile 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, con una nuova puntata che parte con il trono di Gianmarco Steri. Dopo la puntata di ieri in cui Nadia Di Diodato è tornata in studio e Cristina Ferrara ha annunciato la decisione di andare via, oggi si riparte con una nuova discussione tra Gianmarco e Cristina. Quest’ultima sbotta dopo le attenzioni di Gianmarco nei confronti di Nadia e si dice nuovamente pronta a lasciare la trasmissione. “Tieniti lei”, sbotta Cristina con Gianmarco in evidente difficoltà tra il desiderio di trattenere la Ferrara e quello di non fare un torto alle altre corteggiatrici.

Nadia Di Diodato, lite con Cristina Ferrara a Uomini e Donne/ Poi il ballo con Gianmarco Steri

Spazio, poi, come sempre, alle dame e ai cavalieri del trono over che, anche oggi, daranno vita a momenti imperdibili durante i quali non mancheranno pesanti discussioni.

Uomini e Donne: scontro tra Diego e Isabella

Dopo aver raccontato di essere stati insieme e aver discusso per la scelta di lui di raccontare tutto in puntata, nell’appuntamento odierno di Uomini e Donne tornano al centro dello studio per un nuovo confronto. Dopo la discussione in studio, Diego e Isabella non hanno trovato un punto d’incontro e oggi tornano nuovamente a discutere. La dama, infatti, spiega di aver pensato molto all’accaduto e di considerare il gesto fatto da Diego una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Cristina Ferrara, show a Uomini e Donne/ Prima annuncia l'addio, poi discute con Gianmarco

La dama, infatti, non ha perdonato la scelta di Diego di parlare pubblicamente della loro intimità dopo la sua richiesta di mantenere la discrezione sull’accaduto. In studio, così, va in scena un durissimo confronto tra i due che segna la fine della frequentazione.

Giuseppe e Rosanna: ancora nessuna esclusiva

Nell’ultima parte della puntata odierna di Uomini e Donne, poi, spazio a Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere e la dama si frequentano da diverse settimane e Giuseppe non solo ha concesso l’esclusiva, ma ha più volte ammesso di provare un sentimento per la dama.

Francesca Polizzi "dimenticata" da Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Ultimo sfogo prima dell'addio

Rosanna, invece, pur stando bene con il cavaliere e volendo portare avanti la frequentazione, ribadisce di non essere ancora pronta per concedergli l’esclusiva. Una scelta, quella della dama, che Giuseppe accetta.