Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 aprile: Samantha e Alessio, pace fatta?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 aprile

Samantha Curcio sarà riuscita a perdonare Alessio Cennicola? Dopo la puntata di ieri nel corso della quale Massimiliano Mollicone ha avuto un confronto con Federica che ha poi lasciato la trasmissione, Uomini e Donne tornerà in onda oggi con l’ultima puntata della settimana. Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Samantha Curcio che, esattamente come Massimiliano e come Giacomo Czerny, è rimasta con soli due corteggiatori. Samantha, infatti, sta conoscendo Alessio e Bohdan. Nella scorsa puntata, la tronista ha avuto un duro scontro con Alessio dopo la scelta di quest’ultimo di lasciarla sola in esterna. Samantha non ha nascosto la delusione e le lacrime ribadendo di avere ancora dei dubbi. La tronista, infatti, ha ricordato ad Alessio che, se non fosse così, avrebbe già scelto. Il corteggiatore, dopo la lite, sarà riuscito a farsi perdonare?

Tra i nuovi protagonisti del parterre del trono over di Uomini e Donne ci sono anche Fulvio e Patrizia che si stanno conoscendo senza concedersi l’esclusiva. Fulvio, pur stando molto bene con Patrizia, ha chiesto il numero di telefono di altre donne scatenando la reazione del parterre femminile. Nonostante tutto, Patrizia ha scelto di portare avanti la conoscenza. Come starà procedendo? Ci saranno novità? Al centro della puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi, inoltre, potrebbe esserci anche Ida Platano per la quale, Luca Cenerelli, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha ammesso di non provare interesse preferendo concentrarsi sul suo rapporto con Elisabetta. Al centro dello studio, inoltre, potrebbe sedersi Riccardo che sta conoscendo la signora Elisa, arrivata in trasmissione esclusivamente per conoscere il cavaliere.

