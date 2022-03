Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 marzo: nuovo cavaliere per Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 marzo

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne e nuove dinamiche da commentare per Gianni Sperti e Tina Cipollari che, anche oggi, ascolteranno i dettagli delle frequentazioni delle dame e dei cavalieri del trono over e non solo. Cosa accadrà nella nuova puntata del dating show di canale 5? Dopo lo spazio dedicato ai tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino nella puntata trasmessa ieri, nella puntata di oggi, Maria De Filippi dovrebbe ricominciare dal trono over. Tra i protagonisti potrebbe esserci Ida Platano, nuovamente alla ricerca di un cavaliere dopo la scelta di chiudere la frequentazione con Alessandro.

Come svelano le anticipazioni dell’ultima registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Ida Platano ha conosciuto un nuovo pretendente con cui sarebbe pronta a voltare definitivamente pagina per dimenticare la nuova delusione sentimentale vissuta con Alessandro. L’incontro tra la Platano e il nuovo pretendente andrà in onda proprio oggi?

Per scoprire cosa accadrà esattamente nella nuova puntata di Uomini e Donne, non essendoci anticipazioni ufficiali, dovremo aspettare l’inizio della puntata. Tuttavia, nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi anche Gemma Galgani che sta conoscendo il professor Franco. Nella scorsa puntata, la scelta del cavaliere di conoscere una signora giunta in trasmissione solo per lui aveva lasciato l’amaro in bocca alla dama di Torino nonostante la decisione del professore di non fare restare la signora in questione in studio.

Cosa sarà accaduto a Uomini e Donne tra Gemma e Franco dopo quel momento? Il professore che aveva annunciato il nuovo appuntamento con la Galgani sarà riuscito a rispettare l’impegno? Gemma avrà concesso una nuova possibilità al cavaliere? Lo scopriremo nel corso della puntata.











