Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 novembre: Armando e Antonella chiudono?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 30 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 30 novembre, con una nuova puntata in cui sarà dato spazio anche al trono classico. Dopo l’appuntamento di ieri dedicato alla frequentazione di Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti che hanno deciso di concedersi l’esclusiva, oggi, altri protagonisti del trono over, dovrebbero accomodarsi al centro dello studio. Grande attesa per Armando Incarnato che, pur frequentando da anni il parterre del dating show di canale 5, non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita. Dopo aver messo un punto alla conoscenza con Cristina, ha cominciato a frequentare Antonella.

La nuova dama del trono over ha spiegato di essersi trovata bene in sua compagnia e di aver trascorso una serata piacevole con una persona che si è rivelata diversa da ciò che immaginava. La frequentazione tra i due, dunque, continua?

Federico Nicotera e l’esterna con Alice

Il percorso di Federico Nicotera, Lavinia Mauro e Federico Dainese si avvicina alla fase più importante. Se Lavinia appare concentrata sulla conoscenza di Alessio Campoli, Alessio e Francesco, Federico Nicotera, dopo l’addio di Lucrezia, è rimasto con Alice e Carola. Molto diverse l’una dall’altra, hanno conquistato entrambe le attenzioni del tronista. Con Alice ci sono stati diversi baci, ma anche molte incomprensioni dovute anche alla scelta di Federico di portare ultimamente sempre in esterna Carola per la quale sembra abbia una preferenza.

Nel corso della puntata odierna, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Federico, al centro dello studio, dovrebbe avere un confronto con Alice che ha portato nuovamente in esterna. Alice, poi, avrà un botta e risposta con la rivale Carola.

