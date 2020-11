Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 30 novembre: Gemma in love?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 30 novembre

Gemma Galgani torna al centro dello studio a Uomini e donne per raccontare della sua ultima settimana di conoscenza con Maurizio. Il programma di Maria de Filippi riparte oggi per una intensa settimana che si concluderà quando i protagonisti del trono over e del trono classico finiranno di nuovo in panchina per via del Ponte dell’Immacolata. Al momento sembra proprio che il programma lascerà il posto ad alcuni film natalizi per poi tornare mercoledì pomeriggio con un ultimo giro di boa in attesa delle vacanze di Natale, ma cosa ne sarà dei nuovi e vecchi protagonisti del programma? I giovani tronisti sembrano ormai stretti nell’imbuto che li porterà alla scelta finale, se davvero ce ne sarà una entro gennaio, mentre dame e cavalieri faranno i conti con quello che più li aggrada, le conoscenze e i segreti del vedersi fuori dallo studio, ma cosa racconteranno oggi?

Gemma Galgani pronta ad andare avanti con Maurizio e Biagio ma..

Gemma Galgani continua ad essere al centro del programma di Uomini e donne e anche oggi prenderà posto in studio per parlare di quello che è successo in questi giorni con Maurizio. I due si stanno ancora conoscendo ma le cose sembrano andare avanti a gonfie vele anche se la dama preferisce non mollare la conoscenza anche con Biagio che, a sua volta, sembra pronto a chiudere con Sabina per frequentare solo la dama torinese. Gemma Galgani apprezzerà il gesto? Siamo sicuri di sì anche se le polemiche e le liti non mancheranno nemmeno oggi per via di una serie di frecciatine e battute che la dama riporterà nel programma. Se ci sarà tempo sentiremo ancora parlare di Gianluca uscito con Marianna con buona pace di Armando, almeno si spera.



