Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi annunciano il ritorno di Sebastiano Mignosa per un confronto in studio con Cinzia.

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 30 settembre 2025, con una nuova puntata che si apre con il trono over. Maria De Filippi chiama al centro dello studio le dame Rosanna Siino e Federica, nuova protagonista del parterre femminile e i cavalieri Alessio Pili Stella e Federico Mastrostefano. Alessio è uscito con Federica ma nessun colpo di fulmine tra i due che annunciano di voler uscire e conoscere altre persone.

Federico, poi, spiega di essere uscito con Rosanna con cui, però, non è arrivato il bacio per una scelta del cavaliere che non si è sentito pronto per fare tale passo. Si passa, poi, al trono classico. Al centro dello studio si accomoda Flavio Ubirti. Il tronista ha deciso di portare, ancora una volta, in esterna Martina e in studio spiega di averlo fatto per dare continuità a ciò che di bello c’era stato nella prima esterna.

Spazio, poi, per il trono di Cristiana Anania. La tronista, dopo l’esterna fatta con Federico, nella puntata in onda oggi, ha portato fuori l’ex tentatore di Temptation Island Jakub. La tronista ha spiegato di aver deciso di portare fuori Jakub perché pensava fosse il tipico “bello che non balla2 ma in studio ammette di essere stata bene. Un altro corteggiatore, però, punta il dito la tronista accusandola di aver fatto tale scelta solo per l’estetica.

Si torna, poi, a parlare del trono over. Al centro dello studio si accomoda Cinzia Paolini che sta uscendo con Rocco, un nuovo cavaliere del parterre. Maria De Filippi, però, annuncia la presenza di Sebastiano Mignosa che ha chiamato la redazione per poter fornire la propria versione dei fatti sulla conoscenza con la dama. Sebastiano svela che tra loro c’è stata intimità di cui Cinzia non aveva parlato con la redazione e, in studio, viene attaccata da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

