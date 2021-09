Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Roberta e Luca sempre più vicini

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 settembre

Roberta Ilaria Giusti sarà la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 30 settembre? Dopo il momento dedicato ad Andrea Nicole che si è lasciata andare alle lacrime di fronte all’eventualità di non trovare corteggiatori sinceri, oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Roberta. La tronista ha deciso di eliminare tutti i suoi corteggiatori e tenere solo Luca, lo chef-pugile con cui ha già fatto diverse esterne lasciandosi andare a dichiarazioni importante e ammettendo di provare un forte interesse.

Andrea Nicole piange a Uomini e Donne/ "Non voglio più sentirmi in difetto"

Eliminando tutti i corteggiatori, Roberta deciderà di concentrarsi su Luca per arrivare ad una scelta immediata o arriveranno nuovi ragazzi da conoscere? L’ipotesi più probabile è sicuramente la seconda. Nonostante il reciproco interesse, è improbabile che Roberta decida di scegliere subito Luca. I due, dunque, oggi si accomoderanno al centro dello studio per rivivere l’ultima esterna?

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Lite con Gemma Galgani e Sara: "Se il mio uomo..."

Uomini e Donne: nuovi corteggiatori per Gemma?

Cosa accadrà nel parterre del trono over? Dopo lo scontro tra Isabella Ricci, Gemma Galgani e Sara, chi siederà al centro dello studio? Il pubblico spera di poter vedere il momento dedicato ad Alessandro e Pinuccia. Il cavaliere e la dama stanno conquistando tutti con la loro simpatia. Partiti come amici si stanno conoscendo e la frequentazione continua da diverse settimane. La coppia tornerà al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli della loro conoscenza?

Il pubblico, inoltre, aspetta un nuovo momento dedicato a Gemma Galgani. La dama troverà nuovi corteggiatori da conoscere e con cui portare avanti una frequentazione? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

Biagio Di Maro e Sara, Uomini e Donne/ Tina sbotta: "Ti credevo intelligente, ora..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA