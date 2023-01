Uomini e donne, anticipazioni puntata 31 gennaio 2023/ Nicole é la nuova tronista!

Uomini e donne, le anticipazioni della puntata in diretta il 31 gennaio 2023 vedono la nuova tronista Nicole Santinelli…

Proseguono le vicende di Uomini e donne con la nuova puntata datata 31 gennaio 2023, che si preannuncia essere anche la presentazione TV di Nicole Santinelli. Stando alle anticipazioni TV del rinnovato appuntamento del dating show, fornite dalla pagina social Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, al rientro in studio il dating-show presenta la nuova tronista Nicole. Quest’ultima si preannuncia essere una dei nuovi volti del trono classico di Uomini e donne, nella primavera 2023 di Canale 5. In una prima clip di presentazione, fornita dalla produzione, Nicole Santinelli ammette di avere un’etichetta da abbattere, quella del “maschietto”, anche se in definitiva si definisce con orgoglio una donna “sportiva” e quindi amante dello sport in generale. Nicole ha 29 anni, è di Roma, e lavora come account manager di un’azienda di informatica. Ma le anticipazioni non finiscono qui. Per la quota trono classico, é previsto in puntata uno spazio TV dedicato al tronista Federico Nicotera, per il quale si avvicina la data della scelta e la fine della ricerca dell’amore avviata in TV. Il tronista capitolino chiarisce con la corteggiatrice Alice Barisciani rispetto alle incomprensioni, ammettendo che l’istintività della giovane sia un ostacolo per la loro conoscenza in TV. Poi, decide di portare in esterna l’altra corteggiatrice, Carola Viola Carpanelli. Che la bionda sia quindi la scelta?

Per il trono over, Biagio Di Maro…

Neanche per la quota trono over di Uomini e donne mancano delle novità. Biagio Di Maro, uno tra i cavalieri più discussi, dopo aver chiuso la conoscenza avviata con Silvia ha deciso di conoscere Carla. Le cose tra i due sembrano procedere bene, anche se la frequentazione ora si direbbe in una fase di crisi. Tanto che in puntata volerebbero “schiaffi”.

Non ci resta che assistere alla nuova puntata di Uomini e donne, per scoprire di più.

