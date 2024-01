Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Alessio e Claudia lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 31 gennaio, con una puntata assolutamente imperdibile. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 22 gennaio. Protagonisti indiscussi dell’appuntamento odierno dovrebbero essere Alessio e Claudia. Quest’ultimi, dopo la rottura, hanno frequentato altre persone senza, tuttavia, riuscire a creare un rapporto stabile. In studio, inoltre, non hanno mai smesso di discutere al punto che in tanti, in primis Maria De Filippi, pensano che il sentimento sia ancora vivo. E così, nella puntata in onda oggi, ci sarà il colpo di scena.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri nuovo tronista, come l'ex Ida Platano? / Lo spoiler bomba!

Alessio a cui nella puntata di ieri Maria De Filippi ha consigliato di dichiararsi qualora ci sia ancora un interesse, ha scritto una lettera a Claudia chiedendole di andare a vivere insieme. Inizialmente, Claudia ha risposto di no scatenando dure critiche. Alla fine, però, i due escono insieme.

Lite tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua?

Spazio ancora ad Alessandro Vicinanza che ha chiuso con Maura non riuscendo a trovare una persona che gli interessi davvero come accaduto prima con Roberta Di Padua e poi con Cristina Tenuta. Alessandro, al centro dello studio, litiga non solo con quest’ultime, ma anche con Ida Platano e Mario Cusitore.

Alessandro Vicinanza pronto a dare l'esclusiva a Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Lei spiazza così

La puntata odierna dovrebbe essere totalmente incentrata sul trono over con Gemma Galgani e Barbara De Santi al centro dello studio per un confronto con Orfeo. Il cavaliere decide di chiudere con Gemma e continuare con Barbara ma è quest’ultima a mettere un punto perché crede che il cavaliere sia interessato solo dal punto di vista fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA