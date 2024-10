Tornano le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi 31 ottobre 2024. Cosa vedremo oggi su Canale 5? Maria De Filippi ci aspetta come al solito a partire dalle 14.45 fino alle 16 prima del daytime di Amici 2024 con tutti i protagonisti più amati del programma e gli opinionisti Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti. Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne di Witty Tv abbiamo degli spoiler succulenti sulla puntata, che sarà ricca di sorprese ma anche…di litigi! Iniziamo dal trono over e da una delle vicende più seguite di quest’anno, quella tra Sabrina e Gabriele. Lei, innamoratissima, ha mollato la presa dopo essere stata scaricata da lui con la “scusa” della pesantezza.

Sabrina conoscerà Giuseppe, nuovo cavaliere che però starà poco simpatico a Tina Cipollari, la quale lo ha accusato di fare beneficienza: “Sei venuto qua per sollevare il morale delle donne tristi?”, gli ha detto l’opinionista. Si passa anche a Ilaria, che ha preso il posto di Sabrina e oggi esce con Gabriele. Ricordiamo dalle scorse anticipazioni di Uomini e Donne che tra di loro c’è stato un bacio e oggi la conoscenza pare proseguire a gonfie vele tanto che la dama ha dichiarato fiera: “Siamo entrati nel vivo”, per la gioia di Sabrina, che ancora soffre dopo la rottura improvvisa.

Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 31 ottobre 2024: Martina, litigio furioso con Ciro

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 31 ottobre 2024, pare non esserci pace per Diego. Diciamocelo, è il re dei litigi e trova sempre un modo per litigare con le dame. Avrà davvero voglia di innamorarsi? Le anticipazioni di Witty Tv lo mostrano al centro studio con due donne, e una di loro verrà tacciata da lui stesso come “bugiarda“. Insomma, pare che la sua nuova storia d’amore sia ancora lontana! Ma eccoci al Trono Classico, con Martina che racconta di aver litigato in modo molto pesante con Ciro. I due si piacciono tanto, ma i loro caratteri spesso non collimano.

Le liti sono iniziate quando Ciro, per vendicarsi in puntata ha deciso di ballare con una corteggiatrice, gesto che a Martina non è piaciuto per niente: “Se tu sei questo allora non mi piaci“, gli aveva detto. I due, a quanto ci svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 31 ottobre 2024, avranno litigato in esterna, ma ancora non ci è dato sapere il motivo della discordia. Di certo, dal video pubblicato da Witty Tv, la tronista Martina De Ioannon è parsa piuttosto preoccupata di quanto è successo con il corteggiatore, scatenando la curiosità del pubblico.

Anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 31 ottobre 2024, reazioni social

Anche per Barbara De Santi sembrano esserci buone notizie. Nonostante gli “scarti” delle scorse puntate in cui ha espresso una serie di canoni del suo uomo ideale, tra cui la preferenza per uomini robusti, oggi pare essersi trovata bene con Vincenzo, cavaliere che ha notato nel parterre durante l’ultima puntata. Con lui è uscita e ha dichiarato che è andata in modo ottimo dopo che Maria De Filippi le ha fatto alcune domande sulla loro conoscenza. Intanto i social si stanno già facendo sentire e la maggior parte dei commenti è contro Diego, che viene definito spesso come maleducato nei confronti delle donne.

Il pubblico dubita che il cavaliere romano non sia lì per cercare una compagna, ma solo per le telecamere. Tanti commentano anche Sabrina, che nonostante stia cercando di andare avanti porta ancora i segni di quanto ha passato con Gabriele: “Dalla faccia di Sabrina non mi sembra che abbia “dimenticato” quello che ha passato i giorni prima…chiodo scaccia chiodo non sempre funziona“, scrive un utente su Instagram. Appuntamento dunque alle 14.45 per una nuova puntata di Uomini e Donne!