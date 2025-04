Uomini e Donne: anticipazioni puntata 4 aprile 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 4 aprile 2025, con una nuova puntata che vede al centro dello studio Rosanna, Giuseppe, Sabrina Zago, Emanuele, Guido e Cristina. Si parte con il filmato dell’esterna tra Giuseppe e Rosanna durante la quale non sono mancati commenti di lui su Sabrina e Fabio lamentandosi di alcuni atteggiamenti. Giuseppe ammette che avrebbe voluto baciare Rosanna, ma alla fine il bacio non è arrivato. Sabrina, invece, ha deciso di chiudere la conoscenza con Emanuele mentre Guido e Cristina sono usciti insieme. Il cavaliere, tuttavia, non ha intenzione di concederle l’esclusiva perché preferisce conoscere anche Sabrina.

In studio, poi, parte l’ennesima discussione tra Giuseppe e Sabrina. Il cavaliere invita la dama a non commentare le sue conoscenze ribadendo di voler dare priorità al rapporto con Rosanna con Sabrina che puntualizza di aver semplicemente risposto ad una domanda.

Damiano lascia lo studio di Uomini e Donne

Dopo il momento del ballo, la puntata di Uomini e Donne ricomincia con Damiano al centro dello studio. Il cavaliere, dopo aver chiuso la conoscenza con Gloria Nicoletti, Morena Farfante e Giovanna ha cominciato a conoscere un’altra dama del parterre. Il cavaliere racconta di essere uscito con Flavia, scesa esclusivamente per lui.

I due, dopo la cena, hanno raccontato di aver dormito insieme senza andare oltre. Un racconto a cui non ha creduto affatto Tina Cipollari che ha attaccato entrambi. Della stessa opinione è Gianni Sperti e di fronte ai vari attacchi dei due opinionisti, Damiano decide di lasciare lo studio.

Gianmarco Steri e il confronto con Cristina

Spazio, infine, al trono di Gianmarco Steri. Il racconto riprende dal dopo puntata dello scorso appuntamento in cui lui va da Cristina per chiarire ma lei non ha voluto. Un atteggiamento, quello della corteggiatrice, che ha scatenato una lite tra i due: “O cambi atteggiamento e fai la corteggiatrice, senza che tutto ti sia dovuto, o lasciamo perdere”, sono state le parole del tronista.

In studio, l’argomento viene affrontato nuovamente durante un centro studio con Nadia ma la situazione sembra ormai ferma con Cristina che continua ad essere ferma sulla propria posizione.