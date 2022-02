Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: il ritorno di Isabella Ricci?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 febbraio

Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 4 febbraio, con l’ultima puntata settimanale. Maria De Filippi aprirà l’appuntamento odierno da dove si è interrotto quello di ieri. L’ultima parte delle scorsa puntata è stata dedicata al trono di Luca Salatino il quale ha chiesto un nuovo confronto ad Eleonora non fidandosi totalmente di lei. Nonostante le rassicurazioni, Luca, in studio, viene assalito nuovamente dai dubbi quando Maria De Filippi gli svela l’esistenza di una nuova segnalazione su Eleonora. Diversamente dalla scorsa volta, tuttavia, non ci sono mail, ma il nome e il numero di telefono di una persona che ha chiesto di parlare direttamente con Luca.

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Nuova segnalazione su Eleonora: "Hai omesso..."

La puntata di ieri è così terminata con Luca e Gianni Sperti che parlato con l’autore della segnalazione su Eleonora. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi? Luca cancellerà tutti i suoi dubbi o avrà la conferma ai propri sospetti eliminando definitivamente Eleonora dalle sue corteggiatrici?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani ospiti a Uomini e Donne?

Non ci sono anticipazioni ufficiali su quello che accadrà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Tuttavia, secondo alcuni spoiler che circolano sul web, pare che in studio potrebbe esserci una coppia che si è formata nel parterre del trono over ovvero quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Alessandro? "Ci siamo baciati"

Fabio, dopo aver visto Isabella in tv, ha deciso di corteggiarla. Tra i due, il feeling è stato immediato e dopo essersi frequentati raccontando tutto in trasmissione, hanno deciso di lasciare il programma. Oggi, Isabella e Fabio sono sempre più innamorati e uniti come raccontano i post che l’ex dama pubblica sui social. La coppia del trono over, dunque, tornerà in studio per condividere la felicità con gli altri protagonisti della trasmissione?

LEGGI ANCHE:

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina: "Sono stanca di essere accusata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA