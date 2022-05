Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 maggio: Diego Tavani e Aneta lasciano il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 maggio

Dopo la scoppiettante sfilata femminile con Catia Franchi che è stata duramente criticata da Armando, Biagio e Gianni Sperti e Pinuccia e Sara che non hanno trattenuto le lacrime, Uomini e Donne, torna in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata. Cosa accadrà nello studio del dating show di Maria De Filippi. La puntata potrebbe essere aperta con Gemma Galgani. La dama di Torino sta frequentando Giacomo, uno dei nuovi cavalieri del trono over con cui è già uscita. Dopo il primo appuntamento, Gemma è rimasta piacevolmente colpita da Giacomo decidendo di portare avanti la conoscenza.

Gemma e Giacomo, dunque, saranno i protagonisti della prima parte della puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Tra il cavaliere e la dama di Torino, sarà scattato il fatidico bacio o ci sarà stato un clamoroso colpo di scena? La puntata di oggi, inoltre, potrebbe regalare un momento speciale al pubblico.

Diego Tavani e Aneta lasciano Uomini e Donne?

Nel corso della registrazione della puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Diego Tavani e Aneta hanno annunciato la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione per vivere la storia senza telecamere nella vita di tutti i giorni. Il momento dedicato alla scelta di Diego e Aneta andrà in onda proprio oggi? Come reagirà Ida Platano di fronte all’addio dell’ex con cui era pronta a fare la stessa cosa? Per scoprirlo dovremo aspettare la puntata nel corso della quale potrebbe esserci tempo anche per il trono di Veronica Rimondi.

Dopo aver eliminato Fernando, la tronista di Uomini e Donne si è concentrata sulla conoscenza con Matteo che, attraverso rose rosse e serenate sta conquistando sempre di più le sue attenzioni e su Federico. Nella scorsa puntata, però, Veronica ha scelto di portare fuori anche Andrea con cui c’è stata una semplice esterna di conoscenza. Nella puntata in onda oggi, Veronica sarà uscita ancora con Andrea o avrà scelto nuovamente Matteo e Federico?

