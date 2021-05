Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 maggio: la proposta di Biagio a Sara

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 maggio

Dopo la prima puntata della nuova settimana dedicata alla frequentazione tra Gemma Galgani e Aldo e al trono classico con Samantha Curcio ancora divisa tra Alessio e Bohdan, la puntata di Uomini e donne oggi dovrebbe riprendere con Samantha per poi concentrarsi sul trono over. Secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la puntata di oggi dovrebbe avere come protagonisti Francesca e Amodio. La dama e il cavaliere del trono over hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. La frequentazione, tra i due, procede a gonfie vele e, dopo aver festeggiato il primo mese di appuntamenti, Francesca e Amodio, oggi, si accomoderanno al centro dello studio raccontando l’evoluzione del loro rapporto. Tutto va bene anche se Amodio è spesso geloso e le discussioni sono dovute alla voglia di lui di accompagnare Francesca fuori città quando deve spostarsi per lavoto.

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Lite Alessio: "Bacio con Bohdan? Non è lo show..."

Biagio Di Maro e Sara, nuovo colpo di scena?

Colpo di scena in arrivo nella conoscenza tra Biagio Di Maro e Sara. Dopo molte insistenze da parte di lui, Sara ha accettato di uscire ancora con lui soprattutto perchè Biagio le ha detto di non voler più portare avanti la frequentazione con la signora che stava conoscendo. In studio, arriverà la signora che non nasconderà il proprio stupore perchè Biagio non le aveva mai fatto capire di voler chiudere. anche la redazione darà ragione alla signora, ma in studio, biagio ribadirà il proprio interesse per Sara a cui porterà un regalo scelto con la figlia e ammetterà di essere pronto anche ad uscire dal programma con Sara. In studio, naturalmente, non mancheranno le polemiche con Tina Cipollari e Gianni Sperti che non crederanno affatto alle parole di Biagio.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Antionio? Se l'avessi portato a cena...". Tina sbotta

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Gemma sconvolta dopo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA